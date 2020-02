Daniel Rutz wird neuer Schulleiter in Auslikon

Die Schulpflege Pfäffikon hat Daniel Rutz als neuen Schulleiter gewählt. Rutz wird ab 1. August 2020 die Schulleitungsfunktion zu 100 % in der Schuleinheit Mettlen/Auslikon übernehmen, wie die Schulverwaltung Pfäffikon mitteilt. Er bringe langjährige Erfahrung als Lehrperson auf der Unter- sowie Mittelstufe mit, und durch sein Mitwirken in der Geschäftsleitung vom Zürcher Lehrerinnen und Lehrerverband kenne er das zürcherische Schulsystem sehr gut. Zudem besitzt Rutz die Schulleitungsausbildung der Pädagogischen Hochschule Zürich.

Der Schuleinheit Mettlen/Auslikon werde er zusammen mit der bisherigen Schulleiterin Barbara Schwarz als Co-Schulleitung vorstehen, so die Schulverwaltung.



Bis zum Stellenantritt von Daniel Rutz per 1. August werde Daniela Christ die Stellvertretung für die vakante Schulleitungsstelle weiterführen. Die externe Fachperson Schulleitung ist interimistisch bereits seit Anfang 2019 in Pfäffikon tätig.