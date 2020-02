Bei der SVP ging's um die Wurst

Für einmal nur am Rande um Politik ging's an der alljährlich stattfindenden SVP-Metzgete am Freitag im Armbrustschützenhaus in Turbenthal. Auch die kurzfristige Absage des für das SVP-Präsidentenamt kandidierenden Alfred Heer tat der Stimmung keinen Abbruch. Nationalrat Mauro Tuena vertrat seinen Parteifreund und fand in seiner Rede lobende Worte für den Anlass und vor allem für den Zusammenhalt in der Partei. (Willy Roth)