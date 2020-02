Zwei Stimmen machen zweiten Wahlgang nötig

Es war ein Kopf-an-Kopf-Rennen, das sich Marica Cvetic (FDP) und Pascale Bräuer (parteilos) im ersten Wahlgang um den Sitz in der Russiker Schulbehörde lieferten. Bräuers Name stand auf 498 Wahlzetteln, Cvetics auf 522, und für den Sieg wären 524 Stimmen nötig gewesen. Mehr als hundert Wahlzettel wurden leer abgegeben. Am 17. Mai geht die Ersatzwahl deshalb in die zweite Runde.