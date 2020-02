Kommt der «stärkste Sturm seit Jahren»?

Die in Sachen Unwetterwarnung sehr erfahrene Berner Meteorologin Fabienne Muriset schreibt in ihrem Wetterblog auf www.meteoradar.ch, dass dies trotz der seit dem Sturm Lothar im Jahr 1999 stark verbesserten Wettermodelle immer noch schwierig einzuschätzen sei: Zwar könne man 24 Stunden vor dem Eintreffen eines Schnellläufers das Potenzial grob abschätzen, nicht aber die punktgenauen Böenspitzen. «Das liegt einerseits daran, dass diese kleinen Randtiefs in den Modellen mal gar nicht, mal als relativ harmlose Welle, mal als eigenständiges Tief gerechnet werden.»

Heftiger als «Petra»?

Am stärksten soll der Sturm am Montagmorgen sein. In den Bergen dürfte es dann heftig zur Sache gehen. Im Flachland hingegen glaubt Muriset, dass die Spitzenböen unter jenen vom vergangenen Dienstag liegen werden.

Dies, weil sie einen moderaten Kaltfrontdurchgang erwartet und die Höhenkaltluft zu diesem Zeitpunkt noch weit weg sein wird. Sollte jedoch am Montagnachmittag die Höhenkaltluft den Nordosten der Schweiz streifen – sicher ist das indessen noch nicht – und damit die Labilität für Einzelne Gewitter ausreichen, dann könnten Böen von 120 km/h nicht völlig ausgeschlossen werden.