Jetzt sagt auch die Primarschule Uster den Unterricht ab wegen Sturm «Sabine»

Am Sonntagabend sieht es so aus, als würde Sabine montags gegen 8 Uhr morgens die Region erreichen. Meteoschweiz empfiehlt in einer Medienmitteilung, das Freie zu meiden. Doch genau um diese Zeit ist Schulbeginn.

Mehrere Schulen - bislang sind der Redaktion jene in Uster (dort aber nur die Primarstufe, nicht jedoch die Sekundarstufe), Hinwil, Grüningen und Bäretswil bekannt – reagieren auf diese Ausgangslage und lassen am Sonntagabend per Telefonalarm oder Whatsapp-Nachricht sämtliche schulpflichtigen Kinder wissen, dass die Schule am Montag entfällt - sturmfrei sozusagen. Die Schulgemeinde Volketswil überlasst es den Eltern, ob sie ihre Kinder am Montag zur Schule schicken oder nicht.

In Bäretswil heisst es, dass auch sämtliche anderen schulischen Angebote wie das Auffangnetz gestrichen sind; zudem entfallen allfällige Elterngespräche. In Hinwil gibt es Betreuung bei Bedarf - eine Anmeldung ist notwendig. Kinder, die davon gebrauch machen, sollten von den Eltern «sicher zur Schule» gebracht werden - notfalls auch mit dem Auto.

In Grüningen verweist die Schulleitung in einem Schreiben auf die Empfehlung des Schulpräsidentenverbandes des Bezirks Hinwil. Die Sicherheit der Schüler habe Vorrang.

Die Stadt Uster informiert die Eltern erst am Sonntagabend um 21.30 Uhr abends, dass die Primarschule den ganzen Tag geschlossen bleibt. Sie argumentiert mit einer «Empfehlung der Stadtpolizei». Man sei sich indes bewusst, dass die späte Information dazu führe, dass nicht alle Eltern erreicht werden können. «Das bedeutet, dass Kinder in die Schule kommen werden.» Diese Kinder würden vor dem Glockenleuten in die Schule hineingelassen. Die Betreuung der Kinder werde sichergestellt sein.