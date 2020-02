Hinwiler wollen Kindergarten und Kita unter einem Dach

Einen Plan B gab es nicht. Doch der Hinwiler Gemeinderat Horst Meier zeigte sich in den letzten Wochen zuversichtlich, dass dem geplanten kombinierten Neubau in der Breite nichts im Weg stehen wird, denn: Die Bevölkerung äusserte kaum Kritik am Projekt. Mit seiner Einschätzung behielt er recht.

Die Stimmbevölkerung hat dem für den Bau notwendigen Kredit von 7,25 Millionen Franken an der Urne zugestimmt. Das Ergebnis fiel deutlich aus. 2146 Personen befürworten ihn. 1074 Personen sprachen sich dagegen aus. Die Stimmbeteiligung lag bei 42,45 Prozent.

In einem Jahr bezugsbereit

Der zweistöckige Neubau soll auf das Schuljahr 2021/22 bezugsbereit sein und zwischen Breite- und Bachtelstrasse realisiert werden. Finanziert wird der Neubau durch Beiträge von Schul- und politischer Gemeinde. Im L-förmigen Holzbau, den die Eglin Schweizer Architekten AG entworfen hat, werden der Kindergarten Gstalden und die Kindertagesstätte Meljuk unterkommen. Im Untergeschoss sind hauptsächlich Betriebs- und Unterrichtsräume vorgesehen, im Obergeschoss gibt es Personal- und Büroräume, Sitzungszimmer sowie Technik und Lager.

Während der Bauzeit zieht die Kindertagesstätte Meljuk vorübergehend in das Mehrzweckgebäude Eisweiher um. Die alte Liegenschaft des Kindergartens Gstalden wird laut Meier voraussichtlich der Politischen Gemeinde vermacht.