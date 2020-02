Erheblicher Dämpfer für Rütner Zentrumsentwicklung

Ein Sieg, eine Niederlage. So könnte man aus Sicht des Rütner Gemeinderates kurz und bündig die Abstimmungsresultate an diesem Sonntag zusammenfassen. Der Gestaltungsplan Bandwies Süd, der an der Gemeindeversammlung im vergangenen Dezember noch ein Mehr gefunden hatte, wird an der Urne versenkt. Die beiden Geschäfte zum Wärmeverbund Ara finden dagegen eine knappe Mehrheit.