Deftige Wortgefechte und die Macken der Schauspieler

Es sei vorweggenommen, das Publikum unterhielt sich am Samstagabend in der Turbenthaler Grosshalle bestens. Gut 100 Personen wohnten dem Schwank «Nichts als lauter Liebe» bei. Was für ein Titel für ein Theater, in dem die Fetzen fliegen und das dafür sorgt, dass auf der Bühne gleichsam zwei Stücke zu sehen sind.

Lange ein Paar, dann verkracht