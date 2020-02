Barbara Kessler ist neu Mitglied der Walder Schulpflege

Die Walder Schulbehörde hat ein neues Mitglied. Barbara Kessler (parteilos) aus Wald hat das absolute Mehr von 981 Stimmen erreicht und setzt sich an der Urne mit 1020 zu 925 Stimmen durch. Die Stimmbeteiligung in der Gemeinde lag bei 33,45 Prozent.

Zuvor war Ralph Keller fünf Jahre lang in der Walder Schulpflege aktiv. Im August vor einem Jahr gab er seinen Rücktritt bekannt. Dieser Entscheid sei aus beruflichen Gründen erfolgt.

Kessler ist 60 Jahre alt, Mutter von vier Kindern, Kauffrau und im Gesundheitswesen tätig. Für das Amt in der Schulpflege interessiere sie sich unter anderem, da sie schon jetzt beruflich viel mit Zahlen zu tun habe und ihr Herz für Kinder schlage. Im Alltag habe sie nicht viel mit der Schulpflege zu tun gehabt, äusserte sie in einem Interview des Vereins Frauen Wald. Diese Unbefangenheit sehe sie aber auch als einen Vorteil an. Nun wolle sie sich für eine grünere Schule einsetzen.