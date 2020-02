Seepolizei rettet Ruderin aus Greifensee

Eine 49-jährige Ruderin wählte am Samstag kurz nach 12.30 Uhr den Polizei-Notruf. Sie sei an der Aaspitz am Greifensee mit ihrem Boot gekentert, teilte sie den Beamten mit.

Die Seepolizei der Kantonspolizei Zürich rückte umgehend aus. Sie erreichte die in Not geratene Ruderin mit dem am Greifensee stationierten Motorboot, wie es in einer Mitteilung heisst.

Wegen Unterkühlung im Spital

Die Polizisten konnten die Frau aus dem rund acht Grad kalten Wasser retten und der am Ufer wartenden Rettungssanität des Spitals Männedorf übergeben. Die 49-Jährige musste mit einer Unterkühlung ins Spital gefahren werden.

Um die Bergung des Ruderboots kümmerte sich der ebenfalls ausgerückte Seerettungsdienst Uster.