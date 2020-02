Nach Kollision auf Oberlandautobahn: 44-Jähriger leicht verletzt

Ein 80-jähriger Mann fuhr am Freitagabend kurz vor 19 Uhr auf der Oberlandautobahn von Reichenburg in Richtung Hinwil. Als der Fahrer vor ihm verkehrsbedingt sein Auto Höhe Eschenbach abbremsen musste, bemerkte er dies zu spät – er prallte mit seinem Auto in das Heck des anderen.

Dabei wurde der 44-jährige Mann im vorderen Auto leicht verletzt, wie die Kantonspolizei St. Gallen mitteilt. Er begab sich selbständig in ärztliche Behandlung. An den beiden Autos entstand Sachschaden von mehreren tausend Franken.