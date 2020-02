«Hoi Dabu, kennst du mich noch?»

Ich habe mich mit David «Dabu» Bucher und Andreas «Arts» Christen von Dabu Fantastic vor der Metzgerei Bleicher verabredet. Kein üblicher Ort für ein Treffen, wie mir scheint. Was zieht die Mundart-Stars in die Dorfmetzg im beschaulichen Mönchaltorf? Zur Familie, die die Metzg führt, hat Dabu Bucher ein besonderes Verhältnis. «Mein Bezug zu Mönchaltorf ist nicht mehr ultra gross», sagt er. «Aber ich pflege einen regen Kontakt mit Bleichers. Es ist eine sehr sympathische Familie und ich finde es toll, dass es noch eine Dorfmetzg gibt. Das ist wichtig für so ein Dorf.»