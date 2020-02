Ein Präsentli für den Burt Reynolds der Alpen

Hans Leutenegger, besser bekannt als «Hausi», füllt mit seiner überschwänglichen Präsenz und dem breitestem Thurgauerdialekt das kleine Entrée: «Sàli Schätzeli, hoi Schätzeli. – Aha, du schàffsch àso bim Tössthàler, Schätzeli?» Die Raiffeisenbank hat den Charmeur in ihre Filiale am Bichelsee eingeladen, um ihm zum Anlass seines 80. Geburtstags in aller Feier ein Präsent zu überreichen.

«Kässeli-Guscht» war aus dem Häuschen