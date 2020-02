Bund warnt vor noch stärkerem Sturm

Das Wegräumen von Sturmholz sei sehr anspruchsvoll, weil die Stämme oft unter grossen Spannungen stünden und ein falscher Schnitt fatale Folgen für die Einsatzkräfte haben könnte. Deshalb kommt es oft vor, dass die Feuerwehr lediglich die Strasse um den Baum absperrt und das Wegräumen den Profis überlässt.

80 Feuerwehr-Männer und -Frauen

Man sei also gut vorbereitet auf den nächsten Sturm. Trotzdem beobachte das Kommando solche Warnungen sehr aufmerksam und stehe mit den Naturgefahren-Spezialisten der Feuerwehr im engen Kontakt.

«Auch wird je nach Warnung die Verfügbarkeit der Offiziere überprüft», teilt die Feuerwehr mit. Mit 80 Mitgliedern verfüge sie über genügend personelle Ressourcen, um solche Ereignisse bewältigen zu können.

Unwetterwarnung für Uster

Auch für Uster hat Meteocentrale eine Untwetterwarnung Stufe Rot vor einem Orkan erlassen. Ab Sonntagnacht sei in den Niederungen zunehmend mit Sturm zu rechnen, das Windmaximum werde am Montagmorgen und -mittag erreicht, heisst es in einer Mitteilung. Dabei komme es zu Böen zwischen 90 und 110 Kilometer pro Stunde, örtlich sei auch mehr möglich. Der starke Wind weht aus Südwest bis West, am Dienstag lässt er langsam nach.