Wila tritt Waldkorporation Bauma bei

Die Gemeinde Wila tritt ebenfalls der Waldkorporation Bauma bei. Das teilt der Gemeinderat mit. Wila hat zwei Waldgrundstücke, die auf Baumer Gemeindegebiet liegen. Diese tauscht sie nun gegen Teilrechte an der Korporation ein. Durch die Gründung der Korporation mit möglichst vielen Parzellen werde der administrative Aufwand für den Förster reduziert. Ebenso erhofft man sich tiefere Kosten bei Holzschlägen.

Am Montagabend haben bereits die Stimmbürger von Bauma befürwortet, den Gemeindewald in die Korporation überführen zu lassen. In Wila konnte der Beitritt durch den Gemeinderat in Eigenregie beschlossen werden. Denn der Wert der beiden kleinen Waldparzellen fällt in der Finanzkompetenz des Gemeinderats.