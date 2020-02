«Eine regelmässige Kontrolle beim Augenarzt ist wichtig»

Daniel Rey, welches sind die gängigsten Sehbehinderungen im Alter?

Daniel Rey: Am häufigsten treten der graue und der grüne Star, sowie die altersbedingte Makula-Degeneration (AMD) an der Netzhaut auf. Bei den 70-Jährigen leiden etwa sieben bis acht Prozent an einer Sehbehinderung. Bei den 80-Jährigen ist der Prozentsatz schon im zweistelligen Bereich.