Baustellenärger in Wetzikon: Jetzt kommts noch dicker

Baustellen führen zu Schleichverkehr. Wenn die Baustellen zu Ende sind, sollte sich – so würde man denken – auch der Verkehr wieder normalisieren. Doch dem sei nicht so, zumindest nicht im gewünschten Mass, sagt Gossaus Gemeindepräsident Jörg Kündig (FDP). Das sei die Beobachtung der Gemeinde nach Fertigstellung der Unterführung in Hinwil an der Winterthurerstrasse, dem letzten verkehrstechnischen Grossprojekt im Bezirk.