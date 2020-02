Wetziker Kantonsrat will mehr Erdsonden

Eigentlich findet der Wetziker Architekt und Kantonsrat Stephan Weber (FDP) Erdsonden-Wärmepumpen richtig elegant. Umweltfreundlich, nachhaltig - schöne Schlagworte, die er ihnen anhängt. Und sie böten gegenüber normalen Luft-Wasser-Wärmepumpen – trotz höherer Investitionskosten – auch noch wesentliche Vorteile. Das hat ihn zu einer Anfrage an den Regierungsrat bewogen.

Im Vorstoss hält er fest, dass die Energieeffizienz von Erdsonden wegen der konstanten Temperaturen in der Sonde besser als bei Luft-Wasser-Wärmepumpen sei, zumal die Lufttemperaturen schwanken. Weiter gebe es keine Geräuschemissionen, während dies bei der Luft-Wasser-Alternative in dicht besiedelten Gebieten oft zu Problemen führe. Schliesslich sei auch der Installationsaufwand geringer und die Technologie einfacher, womit weniger Unterhalt anfalle.

Lieber kürzere und mehr Sonden

Nun folgt das grosse Aber. Denn vielerorts dürfe man wegen der geologischen Verhältnisse mit Grundwasservorkommen keine Sonden bohren. «Die Grenzen, wo gebohrt werden darf und wo nicht, sind parzellenscharf festgelegt und verlaufen oft quer durch ein Quartier», moniert er. Dabei würden Bohrungen von 150 bis 250 Meter langen Sonden ohnehin nie präzis senkrecht erfolgen. Insofern sei unverständlich, weshalb solch harte Grenzen existierten, «ohne dass je eine geologische Untersuchung erfolgt ist».

Aus Gründen der Nachhaltigkeit wäre es aus Sicht des Wetzikers wünschenswert, wenn die Nutzung der Erdwärme in zusätzlichen Gebieten, insbesondere in Bauzonen, möglich wäre. Sei jemand bereit, Sonden zu bohren, sei es kein wesentlicher Unterschied, ob man nun eine lange oder mehrere kürzere erstelle.

Vier Fragen

An den Regierungsrat richtet er vier Fragen. Namentlich, welche Gesetzesgrundlagen die Erdwärmenutzung durch Erdsonden regelten, und auf welcher Grundlage die Zonen für Erdwärmenutzung im entsprechenden Atlas festgelegt seien.

Weiter will er wissen, welche Rahmenbedingungen erfüllt sein müssten, um auch in bislang nicht zugelassenen Zonen Sonden zu ermöglichen. Schliesslich fragt er, welchen Handlungsspielraum der Regierungsrat sehe, die Erdwärmenutzung in weiteren Gebieten zu ermöglichen.