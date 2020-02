Von Aadorf über Wallenwil nach Bichelsee

Die Wanderung startet beim Bahnhof Aadorf. Das Dorf verlässt man durch die Bohlstrasse in östlicher Richtung. Der asphaltierte Weg führt zuerst durch ein ruhiges Einfamilienhaus-Quartier, vorbei an den zurzeit im Winterschlaf liegenden Gärten. Bald überquert man die Strasse, die nach Matzingen hinunterführt. Beim Weiler Wiesental verzweigt sich der Weg in drei verschiedene Richtungen.



Siebtgrösste Thurgauer Gemeinde