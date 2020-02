Tonnenschwere Schiffe schweben durch die Luft

Der gelbe Pneukran hebt das 48-Tonnen-schwere Schiff scheinbar mühelos aus dem Greifensee. Beinahe waagrecht hängt am Mittwochmorgen die 26 Meter lange «David Herrliberger» in der Luft über dem Steg in Maur. Dann wird das zweitgrösste Gefährt der Schifffahrts-Genossenschaft Greifensee (SGG) vorsichtig auf eine Wiese gehievt. Dort bleibt es, solange die Unterhaltsarbeiten am Schiff dauern.