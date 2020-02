Tobias Kazik wird Pfäffiker Bezirksrichter

Die SP Bezirk Pfäffikon hat ihre Vertretung am Bezirksgericht Pfäffikon gesichert. Auf Salome Wyss folgt Tobias Kazik. Er wird dieses 30-Prozent-Amt im Juli antreten.

Bereits letzten Herbst hatte Wyss angekündigt, dass sie per Ende Juni 2020 zurücktreten will. Daraufhin portierte die Bezirkspartei Kazik als Nachfolger. Später stellte sich heraus, dass Wyss am Gericht seit längerer Zeit krankgeschrieben war. Ihr Amt als Stadträtin und Sicherheitsvorsteherin von Illnau-Effretikon übte sie jedoch weiterhin aus.