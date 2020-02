Brüllbier bleibt am Pfäffikersee

Aufatmen für Andreas Brüllmann und sein Team: Sie haben den Zuschlag für die Pacht des Imbisses am Pfäffikersee erhalten. Der Pfäffiker Gemeinderat hat im Frühling 2019 einen weiteren Anlauf genommen, um ein Bistro am Seequai zu realisieren (siehe Box). Wie er nun in einer Mitteilung schreibt, haben sich insgesamt acht Bewerber gemeldet.