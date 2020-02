«Wir haben mit dem Reeds den Nerv der Zeit getroffen»

Eine Freude für Manuel Bosshard, Organisator des Reeds Festivals: Der Pfäffiker Gemeinderat hat ihm eine weitere dreijährige Grundsatzbewilligung für das Openair erteilt. «Der Gemeinderat legt Wert auf einen guten Mix an Veranstaltungen am Seequai. Mit den weiteren Veranstaltungen wie zum Beispiel dem Forellenfest oder dem Kino Open bleibt dies inskünftig gewährleistet», äussert er sich entsprechend in einer Mitteilung.