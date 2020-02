Wald wird Korporation übergeben

Die Gemeinde Bauma wird einen Teil ihres Waldes neu in eine Waldkorporation überführen. Das haben die Stimmbürger am gestrigen Abend im Zuge der Gemeindeversammlung im Gasthaus zur Tanne mit grosser Mehrheit beschlossen.

Gemeinde erhält Teilrechte

Somit werden rund 20 der insgesamt 33 Hektaren Waldland, welche im Besitz der Gemeinde Bauma sind, an die Waldkorporation abgegeben. Die Gemeinde wird insgesamt 587 Teilrechte von jeweils 500 Franken an der Waldkorporation erhalten, was einem Gesamtwert von 293‘000 Franken entspricht. Neben der Gemeinde werden auch private Waldbesitzer der Korporation beitreten.