Sicherheitslücke auf Server der Gemeindeverwaltung

Die Schweizer Börse, ein Spital, eine Suchtberatung und Gemeindeverwaltungen: Viele Organisationen, die sensible Daten verwalten, waren oder sind von Lücken in der Informatik-Infrastruktur betroffen. Entstanden sind diese offenbar in Zusammenhang mit der weit verbreiteten Fernzugriffs-Software Citrix (siehe Box). Die betroffenen Server sind so für Hacker angreifbar geworden.