Nachbarsgemeinden sind besorgt wegen Mediker Baustelle

In Medikon geht in wenigen Tagen wegen mehrmonatiger Sanierungsarbeiten eine Seite der Zürcherstrasse zu. Ampeln, Abzweigeverbote und eine Umfahrung sind Teil des Reigens an Massnahmen, um den Verkehr zu lenken. Das wiederum wird einen guten Teil der täglich über 20'000 Fahrzeugen auf jener Strecke auf ungewünschte Ausweichrouten schicken. Die Frage ist nur, wohin.