Kampf um Posten in der Bubiker Schulpflege

Nach zehnjähriger Tätigkeit als Schulpräsident hängte der Bubiker Stefan Bänziger (FDP) per Ende Januar sein Amt an den Nagel. Da sein Rücktritt mitten in der laufenden Amtsperiode erfolgte, musste er den Bezirksrat Hinwil um Erlaubnis bitten, ihn vorzeitig zu entlassen. Die Vizepräsidentin Monika Bürgler (parteilos) stellte sich ad interim zur Verfügung. Nun will sie den Job fix übernehmen, ihr Name steht auf der Wahlausschreibung.