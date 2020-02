Hittnau rüstet digital auf – in kleinen Schritten

Es ist ärgerlich, wenn sich alte Kartons immer höher auftürmen, oder wenn sich der Kompostdeckel nicht mehr richtig schliessen lässt. Noch ärgerlicher wird es, wenn einem der Blick in den Abfallkalender verrät, dass die Kartonsammlung oder die Grünabfuhr am Vortag war, was bedeutet, dass man nun fast einen Monat lang über Kartonbündel stolpern und Kompostabfälle stopfen muss.