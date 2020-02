Franco Knie jun. lässt Zirkusleben hinter sich

Nachdem sich Fredy Knie jun. Ende November aus der Zirkus-Manege verabschiedet hat, folgt ihm nun auch sein Neffe zweiten Grades, Franco Knie jun.

Er lässt das Zirkusleben hinter sich. Gemeinsam mit seiner Frau Linna-Sun Knie und Sohn Chris Rui wird er künftig ganzjährig in Rapperswil bleiben. Dies teilt der Zirkus in einer Medienmitteilung mit.

Nicht mehr technischer Direktor

Der 42-Jährige war bislang technischer Direktor beim Zirkus. Das Amt legt er per sofort ab und unterstützt nun die Zoo-Direktion rund um seinen Vater, Franco Knie sen.

2015, als die Elefanten aus der Manege verschwanden, verlor Franco Knie jun. so seine Rolle als Dompteur. Seit dann zeigte er sich mit Drohnen, Ziegen oder Papageien unter dem Chapiteau.

Was ihn zu einem Rückzug aus der Manege bewegt hat, kommuniziert er in der Medienmitteilung nicht.Fest steht: Der Zoo freut sich. Mit seiner langjährigen Erfahrung rund um die Elefanten sowie seinen technischen Kenntnissen werde er eine wichtige Stütze und eine grosse Bereicherung für Knie Kinderzoo sein, kommuniziert sein Vater Franco Knie sen. in der Mitteilung .