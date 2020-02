Die Töss interessiert alle

Theres Agosti Monn, Turbenthaler Kantonsrätin und Vorstandsmitglied von Birdlife Zürich, wusste die Antwort auf ihre Frage bestimmt schon im Voraus: «Wer von Ihnen war im neuen Jahr schon einmal an der Töss?», fragte die Turbenthaler Kantonsrätin und Birdlife-Vorstandsmitglied Theres Agosti Monn zu Beginn der Info-Veranstaltung. Auf ihre Frage folgte ein beinahe kollektives Handhochheben.