«Solange die Oberlandautobahn nicht gebaut ist, braucht es zwei Spitäler»

Herr Mühlemann, was wird von Ihnen nach 23 Jahren an der Spitze des Spitals Uster in Erinnerung bleiben?

Andreas Mühlemann: Ich gehe davon aus, dass man mich als engagierten Spitaldirektor wahrgenommen hat. Ich habe mich mit den Patienten, den Mitarbeitenden und auch mit den Zweckverbandsgemeinden identifiziert und mich immer als Vertreter der Bevölkerung verstanden.