Politiker schäumen wegen Coca-Cola-Kampagne

Die Debatte rund um das «Anti-Diskriminierungsgesetz» sorgt für hitzige Diskussionen. Mittendrin sind auch Politiker aus der Region. Grund dafür ist eine Kampagne, die Coca-Cola Schweiz geschaltet hat. Mit einer Werbung in Regenbogenfarben schaltete sich das Unternehmen mit Sitz in Wangen-Brüttisellen letzte Woche in den Abstimmungskampf ein.