Die Migros will das Glattzentrum verkaufen

Gerüchte über einen möglichen Verkauf gab es schon seit mehreren Wochen – jetzt bestätigt die Migros: «Der Migros-Genossenschafts-Bund startet den Verkaufsprozess für das Einkaufszentrum Glatt in Wallisellen.»

Man wolle verstärkt in die Profilierung im Kerngeschäft und digitale Geschäftsmodelle investieren, ebenso wie in den Ausbau des Convenience-Segments und den Gesundheitsbereich, heisst es in einer Mitteilung. Demgegenüber gehöre die Immobilien-Bewirtschaftung nicht zu den strategischen Schwerpunkten des Migros-Genossenschafts-Bundes.