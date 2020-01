Wenn Einwanderer sich mit «typisch» Schweizerischem befassen

Die langen Tischreihen im reformierten Chiletreff in Turbenthal waren am Mittwochnachmittag gut gefüllt. Fremdsprachige und Schweizer Einwohner sind beim Treffpunkt im Café International gleichsam willkommen. Diese Durchmischung ist gewünscht, nur so können die nicht der deutschen Sprache mächtigen Menschen von den Einheimischen lernen.