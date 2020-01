Wenn die Seelen der Verstorbenen in der Gletscherspalte wohnen

Woher kommen wir? Wo gehen wir hin? «Diese ewige Suche nach Erklärungen für den Sinn des Lebens bewegt die Menschen schon seit Jahrhunderten», sagt der Geschichtenerzähler Jürg Steigmeier. Es sind Fragen, die auch ihn umtreiben.

Märchen und Sagen faszinieren ihn auch darum als Literaturgattung so sehr, weil sie Antworten auf diese Fragen bieten würden. «Ob sie stimmen oder nicht, ist dabei egal», sagt Steigmeier. «Früher haben die Menschen versucht über Vorgänge in der Natur die Welt zu erklären. Heute erklären wir uns alles über den Kopf. Aber das funktioniert nur bedingt.»

Schmunzeln soll möglich sein

Zusammen mit dem Musiker Patrik Zeller tingelt Steigmeier derzeit durch die Kleintheater des Landes. Ihr Programm heisst «Jenseitige Begegnungen» und soll doch, wie Steigmeier betont, «ergreifend-lustvoll sein.» Man solle schmunzeln und sich gleichzeitig überlegen können, was sein könnte.

Etwa wenn der Geschichtenerzähler eine Sage aus dem Wallis erzählt. Über ein wetterschwarzes Holzhüttchen, in dem eine alte Witwe wohnte und das nahe beim Aletschgletscher stand.

In dessen Gletscherspalten, tief unten, wo das Wasser gurgelt und rauscht, so glauben die Walliser, sind die Seelen der Verstorbenen Menschen zuhause. So beginnen sie, die jenseitigen Begegnungen und schaurigen Geschichten und werden dabei von der eindringlichen Musik von Patrik Zeller passend begleitet.

Zwangsheirat an der Museumsnacht

Dass die beiden zusammen unterwegs sind ist ein Zufall, so Steigmeier. «Wir wurden quasi zwangsverheiratet an der Museumsnacht in Bern. Alle meine Musiker hatten keine Zeit, also kamen wir beide zusammen.» Der Abend verlief so gut, dass sie sich für eine Zusammenarbeit entschieden. «Musik ist immer wie die zweite Seite der Medaille, sie vervollständigt die ganze Geschichte.»

«Geschichtenerzählen ist eine Kunstform, die von vielen nicht richtig eingeordnet werden kann.» Jürg Steigmeier, Geschichtenerzähler

Nicht nur Zellers Talent als Musiker sei für ihn ein Glücksfall, sagt Steigmeier. Sondern auch, dass dieser über zahlreiche Kontakte in der Kleintheaterszene verfüge. «Geschichtenerzählen ist eine Kunstform, die von vielen nicht richtig eingeordnet werden kann.» Oft frage man ihn: «Was machst ein Erzähler überhaupt? Deshalb braucht es jemanden, der einem die Türen öffnet.»

Und woher stammt seine Faszination für das Diesseits und Jenseits, für Mystik und Naturglaube? Steigmeier sagt: «Ich wurde zum Erzähler, weil ich noch zur Hälfte als Kindergärtner arbeite und mich für unsere Brauchtümer interessiere.» Er habe sich gefragt, warum wir Menschen bis in die heutige Zeit gewisse Feste feiern? Und wo die Wurzeln dieser Feste liegen? Über die Brauchtumsforschung sei er zu den Schweizer Märchen und Sagen gekommen.

1000 Bücher als Fundgrube

Die Schweizer Sagen und Geschichten findet er in seiner Privatbibliothek, die über 1000 Bücher umfasst. «Ich interessiere mich für ein Thema und begebe mich dann auf Spurensuche in meiner Bibliothek.» Für dieses Programm habe er anfangs eher in Richtung Tod tendiert.

«Patrik wollte eher etwas mit Begegnungen mit den Seelen.» Was machen die Menschen, wenn sie Seelen begegnen? Wie kommen die Toten zurück? Mit solchen und anderen Fragen hätten sie sich für «Jenseitige Begegnungen» beschäftigt.

Steigmeier/Zeller treten am kommenden Freitag, 31. Januar, um 20:30 Uhr im Rütner Sternenkeller auf.