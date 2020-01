Shitstorm wegen anonymem Flyer gegen Pfarrer

In der reformierten Kirche Bäretswil hängt der Haussegen schief. Mit über 100 Unterschriften fordern Gemeindemitglieder die Urnenbestätigung ihrer Pfarrpersonen, an einer Retraite im November setzt man sich mit Spannungsfeldern auseinander, arbeitet an der «Klärung von Zielen, Aufträgen und Kompetenzen, wo sich in der Zusammenarbeit Schwierigkeiten gezeigt haben».