Muster-Bau statt Trump-Mauer

Normalerweise werden Spatenstiche im Vorfeld eines Bauprojektes durchgeführt und stehen symbolisch für den Beginn der Arbeiten. Beim neuen kantonalen Durchgangszentrum in Volketswil verhielt sich dies anders.

Die Arbeiten am Neubau sind in vollem Gange und die ersten Wände bereits hochgezogen. Der Spatenstich fand aber erst am Donnerstag statt. Dies bemerkte auch der anwesende Regierungsrat Mario Fehr (SP): «Ich war noch nie an einem Spatenstich, bei dem der Bau schon so weit fortgeschritten war.»

Anwohner übten im Vorfeld Kritik