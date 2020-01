Lindau schränkt Schulbus-Nutzung ein

Über 100 Kinder nutzen in Lindau täglich den Schulbus. Dazu gehören hauptsächlich Kindergärtler, aber auch Schulkinder bis und mit der 4. Klasse. Den Lindauer Schulen stehen jedoch derzeit nur drei Busse zur Verfügung. «Das System stösst an seine Grenzen», sagt Schulpräsident Kurt Portmann (SVP). Zwar wurde erst im Sommer 2019 ein dritter Bus in den Einsatz genommen. Für Entspannung der Lage habe diese Massnahme jedoch nicht gesorgt. «Trotz drittem Schulbus bleibt die Mittagszeit für einzelne Kinder knapp», sagt Portmann.