Aliens willkommen, Rassisten nicht

Die Glunggephoniker aus Weisslingen haben sich in der Guggenszene einen Namen gemacht: An der Schweizermeisterschaft 2018 holten sie den Sieg. Und deren Major erhielt einen Titel als bester musikalischer Leiter einer Guggenmusik, und 2019 trat die Gruppe in Shanghai vor der ganzen Welt auf. Jetzt sind sie zurück auf der kleinen Bühne: Am ersten Februar spielen sie am neunten Maskenball in Weisslingen in der Widum-Halle.