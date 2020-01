Vollbrand zerstört altes Bauernhaus

Ein altes Bauernhaus fiel letzte Nacht dem Feuer zum Opfer... Eva Kurz

In der Nacht vom 28. auf den 29.1.20 brannte in Bauma an der Risetstrasse ein unbewohntes Haus. ... das Haus war voll in Brand. Foto: Feuerwehr TWW

Der Scheunenteil und das Dach sind zerstört... Eva Kurz

... der Wohnteil blieb halbwegs verschont. Eva Kurz

Die Feuerwehr Bauma-Sternenberg rückte mit rund 40 Personen aus. Eva Kurz

Bis kurz vor Mittag waren Mitglieder der Feuerwehr und die Brandermittler der Kantonspolizei vor Ort. Eva Kurz

Wie hoch der Schaden ist, weiss man noch nicht. Eva Kurz

Die Löscharbeiten um Mitternacht dauerten etwa drei Stunden. Foto: Feuerwehr TWW

In der Nacht vom 28. auf den 29.1.20 brannte in Bauma an der Risetstrasse ein unbewohntes Haus. Auch die Feuerwehren Fischenthal und Turbenthal-Wila-Wildberg waren im Einsatz. Foto: Feuerwehr TWW

In der Nacht vom 28. auf den 29.1.20 brannte in Bauma an der Risetstrasse ein unbewohntes Haus. Verletzt wurde niemand. Foto: Feuerwehr TWW

In der Nacht vom 28. auf den 29.1.20 brannte in Bauma an der Risetstrasse ein unbewohntes Haus. Ein Haus in Bauma stand in der Nacht auf Mittwoch, 29. Januar, voll in Brand. Verletzt wurde niemand. Foto: Feuerwehr TWW

In der Nacht vom 28. auf den 29.1.20 brannte in Bauma an der Risetstrasse ein unbewohntes Haus. Ein Haus in Bauma stand in der Nacht auf Mittwoch, 29. Januar, voll in Brand. Verletzt wurde niemand. Foto: Feuerwehr TWW