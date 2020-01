«Solange die Geburt gut verläuft, brauchen wir keine Ärzte»

Die Zahl der Hebammen in der Schweiz steigt kontinuierlich an und dennoch herrscht in dem Bereich Fachkräftemangel. Dies ist im Ausland nicht anders. Schätzungen zufolge könnte es bis 2030 weltweit an 9 Millionen Pflegefachpersonen und Hebammen fehlen. Die Weltgesundheitsorganisation (WHO) hat das Jahr 2020 deshalb zum Jahr der Pflegefachpersonen und Hebammen erklärt. Gemäss dem Verband der Schweizer Hebammen würden noch zu wenig hebammengeleitete Geburten angeboten.