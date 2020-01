Grosser Auftritt für junge Musiker

Für viele junge Musiker ist es der grosse Traum: Vor Publikum auf der Bühne zu stehen und mit einer Band so richtig Gas zu geben. Für rund 30 Schüler der Musikschule Uster Greifensee erfüllt sich dieser Traum. Sie treten im Rahmen des Bands in Concert (BIC) am Donnerstag, 30. Januar 2020, im Musikcontainer Uster auf. «Das Konzert ist jeweils sehr gut besucht, der Musikcontainer platzte in den vergangenen Jahren mit bis zu 150 Zuschauern teilweise aus allen Nähten», sagt Musikschulleiter Dominik Burger.