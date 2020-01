«Uster on Ice» droht das Aus

Schüler, die sich quer übers Feld jagen, Hockeytalente, die ihre Kräfte messen und kleine Kinder, die ihre ersten Schlittschuhschritte auf dem Eis wagen. Seit Samstagabend gehören diese Bilder der Vergangenheit an. Die Ustermer Schlittschuhsaison ist zu Ende. Geblieben ist nur das verwaiste Eisfeld. Dieses wird in den kommenden Tagen abgetaut und die Infrastruktur abgebaut. Spätestens in zweieinhalb Wochen erinnert im Stadtpark dann nichts mehr an «Uster on Ice».