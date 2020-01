Sturm «Lolita» fegte übers Oberland

Nachdem es am Wochenende warm und sonnig war, verdüsterten sich die Wolken in der Nacht vom Montag auf den Dienstag wieder. Grund dafür war das Sturmtief «Lolita», welches am Dienstagmorgen über die Schweiz hinwegfegte. Gemäss SRF Meteo wurden im Flachland Böen von bis zu 100 Kilometern pro Stunde gemessen. In weiten Teilen der Schweiz, darunter auch im Zürcher Oberland galt am frühen Morgen die Warnstufe 3. Der Wetterdienst warnte deshalb vor Spaziergängen im Wald oder am Waldrand.