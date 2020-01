Schnee auf dem Bachtel

Das Sturmtief Lolita fegte am Dienstag durch die Region. Im Flachland wurden Böen von über 100 Kilometern pro Stunde gemessen und in den Bergen brachte der Sturm den Schnee ins Oberland. So sank die Schneefallgrenze auf 500 Metern und der Bachtel präsentierte sich am Dienstagmittag in weissem Kleid.

Zu spüren bekam dies auch die 360-Grad-Kamera auf dem Bachtelturm. Diese wurde vom Sturm vollends eingeschneit. Anstatt Panoramablick, gab es lediglich weiss zu sehen wie der Screenshot zeigt.