Grosse Indoor-Hanfanlage mitten in Kempten geplant

Sie heissen Erdbeerli, Harlequin und Cannatonic. Diese drei Hanfsorten sollen künftig in Kempten blühen – und das in rauen Mengen. Ein entsprechendes Baugesuch hat die Firma Troja Trade Anfang Dezember eingereicht. In den ehemaligen Lagerhallen der Firma Terxo an der Kastellstrasse will sie legalen CBD-Hanf anbauen. Auf rund 250 Quadratmetern sollen 3’000 Pflanzen gesetzt werden, sagt Firmensprecher Marco Stücheli.