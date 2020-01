Sonnigster Oberländer Januar seit Messbeginn

Zuhauf purzelten in den letzten Tagen die Sonnenscheinrekorde. Die Wetterstationen in Bern, Payerne und Neuenburg vermeldeten kürzlich den sonnigsten Januar seit Messbeginn. Genauso wie Genf, Nyon und Wynau. Die Werte liegen an den Rekordstationen 50 bis 100 Prozent über dem langjährigen Mittel.

Das Oberland zieht heute nach. Gemäss einem Tweet von Meteo News hat auch die Station auf dem Hörnli im Januar 2020 mehr Sonnenstunden gezählt als je zuvor seit Messbeginn.