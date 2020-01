So reagieren Oberländer Ärzte auf den Coronavirus

Was gemäss Angaben chinesischer Behörden auf einem Fischmarkt begonnen hat, beschäftigt nun auch Spitäler, Ärztinnen und Ärzte im Zürcher Oberland. 2014 Personen seien inzwischen weltweit am Coronavirus erkrankt, 56 Patienten verstorben, schreibt die World Health Organization (WHO) am Samstag.