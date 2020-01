Matthias Widmer wird neuer Kommandant der Wetziker Stadtpolizei

Wetzikon hat bald einen neuen Polizeikommandanten: Wie der Stadtrat in einer Mitteilung schreibt, hat er sich für Matthias Widmer entschieden, der am 1. März 2020 seine neue Stelle antreten wird. Sein Vorgänger Sascha Walter hatte den Posten per Ende Dezember verlassen.



Seine polizeiliche Karriere begann Widmer als Sicherheitspolizist beim Flughafen Zürich. Anschliessend wechselte er zur Stadtpolizei Uster, für welche er bis 2008 tätig war. Seit dem Jahr 2008 arbeitet der 40-Jährige für die Stadtpolizei Wetzikon.

«Bestens qualifiziert»