Gemeinderat fordert Tempo 30 auf Spitalstrasse

Ideen um die Verkehrssituation in Wetzikon zu verbessern, gibt es viele. Umgesetzt wurden bisher allerdings nur die wenigsten. Dominik Scheibler lässt sich davon nicht abhalten. In einem Vorstoss fordert der EVP-Gemeinderat nun die Einführung von Tempo 30 auf dem unteren Teil der Spitalstrasse. Gleichzeitig soll die Schneggenstrasse so umgebaut werden, dass der Verkehr von der Spitalstrasse via Schneggenstrasse auf die Bahnhofstrasse gelenkt wird.